24個月連跌告終！港上月貨櫃吞吐量稍升　惟弱勢未止

2020年03月16日 16:05
  • 東網電視
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    香港港口貨櫃吞吐量上月終於結束連續24個月跌勢。香港海運港口局公布，今年2月香港港口貨櫃吞吐量為119.2萬個標準箱(TEU)，按年升2.6%。不過受新冠肺炎衝擊，業界料貨櫃吞吐量尚未擺脫弱勢。
    至於今年首2個月，香港港口貨櫃吞吐量累計254.1萬個標準箱，按年仍跌11%。
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