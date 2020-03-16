屯門市廣場呎價跌穿1.2萬元　創一年新低

樓市氣氛未如理想，屯門市廣場錄約一年首宗呎價跌穿萬二個案。美聯葉桂源表示，屋苑7座高層G室，實用面積524方呎，原業主放盤3個月仍未能售出，見市況不好，有實客還價，遂減價30萬港元，以620萬售出，呎價11,832元，創屋苑呎價一年低位。

據了解，原業主於2006年4月以160萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約460萬元，單位升值約3.48倍。

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