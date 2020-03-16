【全球攬炒】頂級經濟學家警告必陷衰退　最怕係...

外國傳媒報道，根據國際貨幣基金組織(IMF)定義，當世界經濟增長低於2.5%時，才達到全球經濟衰退標準。不過，目前看來毋須等待數據證實，全球經濟已陷入衰退了。

IMF前首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授Kenneth Rogoff表示，基於目前形勢，全球經濟衰退看似已無可避免，機會超過九成。另一位IMF前經濟學家、現任美國加州大學柏克萊分校教授Maurice Obstfeld則將近來發生的疫情事件，舉例為一杯對全球經濟增長有害的「邪惡雞尾酒」，並稱鑑於中國、歐洲與美國等國家的現況，認為要經濟不出現嚴重放緩是不可能的事。

印度央行前行長Raghuram Rajan也指出，經濟受創的嚴重程度，將視乎各國當局能否成功遏止這場流行病，若疫情長期化，不僅整個系統將承受更大壓力，也將帶來第二波影響，即企業裁員、需求再下降，長期信心遭到侵蝕等的「惡性循環」，故他呼籲各國當局應果斷且迅速地遏止這場流行病。

上述經濟學家們也指出，目前各國當局當務之急是解決公共衛生需求，並預期後續經濟可能急劇下滑，呼籲各國當局現在就應準備大舉支出，以保護企業和家庭。

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