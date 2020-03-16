【市後重點睇】港匯呈強 布油跌逾5%
2020年03月16日 16:18
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
聯儲局突然再大幅減息，美股期貨跌停，美匯指數企98關，離岸人民幣(CNH)於7.0水平上落，港匯一度升抵7.7599三年最強，暫報7.7656，美元兌日圓106.6徘徊。歐元及英鎊兌美元向好，分別報1.1186及1.2318。布蘭特期油報每桶32.01美元，跌5.44%，紐油報每桶30.55美元，跌3.72%。金價處每安士1,530美元。
●恒生指數全日收報23,063點，跌969點或4.03%。國企指數收報9,227點，跌422點或4.38%，主板成交1,588億港元。騰訊失守350元，全日收報341.8元，跌6.3%。https://bit.ly/39V7ux9
-【餐飲寒冬】餐廳年內關閉停業，叙福樓預警盈轉虧。
-中興通訊澄清未收到美國政府調查通知，股價續挫。
●A股三大指數收瀉3至5%。滬綜指跌3.4%，失守2800點；創業板指冧5.9%。https://bit.ly/2wbfkDZ
●日股收挫429點，澳股收市瀉9.7%史上最傷。
●歐洲股市開市大幅下跌，當中英股及意大利股市跌2%；法股及德股挫5%。
●【放水救市】金管局降逆周期緩衝資本比率，鬆銀行放貸額度。https://bit.ly/2xEpXQ9
-金管局：港元拆息料下調，籲投資者管好風險。
-金管局下調貼現窗利率至0.86厘。
●【深度解構】點解聯儲局減息放水，股市都要跌？https://bit.ly/2UawDNG
●新冠肺炎：
-滙豐稱香港一名員工確診，工作地點已徹底消毒。
-高盛料美國經濟次季將大幅萎縮5%。
-港元拆息︰隔夜息重上1厘，1個月升至1.26厘。
-聯合航空擬減薪50%，四、五月運力削半。
-永利及美高梅暫時關閉拉斯維加斯酒店。
●【零息時代】
-六大央行提供3個月期美元信貸安撫市場。
-日本央行維持利率負0.1厘不變。
-南韓央行緊急減息0.5厘。
-溫天納：歐美恐慌情緒大於減息正面信號。
-資產如何重新布局？資深銀行家教齊你。
-經絡按揭：超低息環境，籲速為樓市撤辣。
-美聯：銀行「壓測」名存實亡，籲全面取消。
-王美鳳料港1個月拆息跌至0.5厘，供樓人士負擔降。
-李偉傑：港股短線或再下試22500點支持。
-黃志陽料港股已反映壞消息，可短線博反彈。
-高盛警告美股未見底，標指恐瀉至2千點。
-高盛估美經濟次季勁縮5%，可視為衰退。
●內地失業率升至6.2%，社會零售總額大挫20%。https://bit.ly/3aWNzxS
●人行開展1年期MLF操作1000億元人民幣。
●2月內地70大中城市新建商品房售價按月持平。
●【全球攬炒】倘疫情持續，大部分航空公司5月前破產。
●供需齊斷！內地首季經濟勢收縮，3至4月輪到受外圍影響。
●向世界錢進：「墨」默耕耘，助圓大屋夢。https://bit.ly/2IRoCId
●OCEAN MARINI再加推51伙，平均呎價近1.64萬。
●美聯葉桂源表示，屯門市廣場7座高層G室，實用面積524方呎，原業主放盤3個月仍未能售出，見市況不好，有實客還價，遂減價30萬元，以620萬元售出，呎價11,832元，創屋苑呎價一年低位。
●香港港口貨櫃吞吐量上月終於結束連續24個月跌勢。香港海運港口局公布，今年2月香港港口貨櫃吞吐量為119.2萬個標準箱(TEU)，按年升2.6%。不過受新冠肺炎衝擊，業界料貨櫃吞吐量尚未擺脫弱勢。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！