【市後重點睇】港匯呈強　布油跌逾5%

聯儲局突然再大幅減息，美股期貨跌停，美匯指數企98關，離岸人民幣(CNH)於7.0水平上落，港匯一度升抵7.7599三年最強，暫報7.7656，美元兌日圓106.6徘徊。歐元及英鎊兌美元向好，分別報1.1186及1.2318。布蘭特期油報每桶32.01美元，跌5.44%，紐油報每桶30.55美元，跌3.72%。金價處每安士1,530美元。

-【餐飲寒冬】餐廳年內關閉停業，叙福樓預警盈轉虧。

-中興通訊澄清未收到美國政府調查通知，股價續挫。

●日股收挫429點，澳股收市瀉9.7%史上最傷。

●歐洲股市開市大幅下跌，當中英股及意大利股市跌2%；法股及德股挫5%。

-金管局：港元拆息料下調，籲投資者管好風險。

-金管局下調貼現窗利率至0.86厘。

●新冠肺炎：

-滙豐稱香港一名員工確診，工作地點已徹底消毒。

-高盛料美國經濟次季將大幅萎縮5%。

-港元拆息︰隔夜息重上1厘，1個月升至1.26厘。

-聯合航空擬減薪50%，四、五月運力削半。

-永利及美高梅暫時關閉拉斯維加斯酒店。

●【零息時代】

-六大央行提供3個月期美元信貸安撫市場。

-日本央行維持利率負0.1厘不變。

-南韓央行緊急減息0.5厘。

-溫天納：歐美恐慌情緒大於減息正面信號。

-資產如何重新布局？資深銀行家教齊你。

-經絡按揭：超低息環境，籲速為樓市撤辣。

-美聯：銀行「壓測」名存實亡，籲全面取消。

-王美鳳料港1個月拆息跌至0.5厘，供樓人士負擔降。

-李偉傑：港股短線或再下試22500點支持。

-黃志陽料港股已反映壞消息，可短線博反彈。

-高盛警告美股未見底，標指恐瀉至2千點。

-高盛估美經濟次季勁縮5%，可視為衰退。

●人行開展1年期MLF操作1000億元人民幣。

●2月內地70大中城市新建商品房售價按月持平。

●【全球攬炒】倘疫情持續，大部分航空公司5月前破產。

●供需齊斷！內地首季經濟勢收縮，3至4月輪到受外圍影響。

●OCEAN MARINI再加推51伙，平均呎價近1.64萬。

●美聯葉桂源表示，屯門市廣場7座高層G室，實用面積524方呎，原業主放盤3個月仍未能售出，見市況不好，有實客還價，遂減價30萬元，以620萬元售出，呎價11,832元，創屋苑呎價一年低位。

●香港港口貨櫃吞吐量上月終於結束連續24個月跌勢。香港海運港口局公布，今年2月香港港口貨櫃吞吐量為119.2萬個標準箱(TEU)，按年升2.6%。不過受新冠肺炎衝擊，業界料貨櫃吞吐量尚未擺脫弱勢。

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