【零售浩劫】思捷指店舖流量勁減 預警產生重大虧損
2020年03月16日 16:43
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思捷環球(00330)發盈利警告，由於爆發全球性大流行病，很多國家已實施公眾衞生措施及多項嚴厲的行動以緩和全球性大流行病擴散。由於全面限制公眾活動，該等措施已導致大量店舖關閉，如法國、意大利、西班牙、波蘭及奧地利，而其他歐洲國家很大可能跟隨。明顯地服裝零售意欲處於最低水平，而集團零售店舖及其合作夥伴可控制銷售點的店舖流量已完全減退。此外，運送商品供應鏈的物流亦受到重大的影響。
全球性大流行病將對集團截至2020年6月30日本財政年度下半年(2019/2020財政年度下半年)的銷售出現重大負面影響，故此管理層預期集團在2019/2020財政年度下半年產生重大虧損。
管理層指出，仍未能確定全球性大流行病對集團業務表現的實際影響，因為未能估計全球性大流行病在集團及其供應商所營運的市場之傳播速度和範圍，及沒有可靠預測全球性大流行病在何時可以停止，及其對集團在該等有營運的市場之負面經濟影響，以至集團的整體財務及營運表現。公司將繼續時刻地評估全球性大流行病對集團業務表現的影響，並在需要時發出適當的公布以作更新。
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