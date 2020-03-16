【零售浩劫】思捷指店舖流量勁減　預警產生重大虧損

全球性大流行病將對集團截至2020年6月30日本財政年度下半年(2019/2020財政年度下半年)的銷售出現重大負面影響，故此管理層預期集團在2019/2020財政年度下半年產生重大虧損。

管理層指出，仍未能確定全球性大流行病對集團業務表現的實際影響，因為未能估計全球性大流行病在集團及其供應商所營運的市場之傳播速度和範圍，及沒有可靠預測全球性大流行病在何時可以停止，及其對集團在該等有營運的市場之負面經濟影響，以至集團的整體財務及營運表現。公司將繼續時刻地評估全球性大流行病對集團業務表現的影響，並在需要時發出適當的公布以作更新。

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