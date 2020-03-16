港元拆息走向分化　渣打劉健恆：反映短期資金緊張

美國突然劈息1厘，市場關注港息前景。據財資市場公會資料，周一(16日)銀行同業拆息出現短息升、長息跌的情況。其中，與樓按相關的1個月拆息升12點子，至1.26厘，3個月期拆息微跌1點子，至1.25厘，為連續14日下跌。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，今日一個月或以下拆息回升，或反映疫情影響下，市場對短期資金緊張的憂慮。另外，市場早已預期聯儲局將會減息1厘，早前港元拆息急跌已預先反映相關減息因素。然而，中長線而言，受美國減息及經濟增長承壓影響，預計港息下行壓力將會增加。

香港最優惠利率方面，劉認為，美國聯儲局無意實行負利率，意味美息缺乏進一步下行空間。另外，美國突然減息1厘後，港元拆息未有大幅下降，加上銀行儲蓄利率已近乎零，認為銀行缺乏誘因下調最優惠利率。

港元匯價今日曾高見7.7599，劉健恆認為，由於港元與美元掛鈎，當全球情緒恐慌時，港元一定程度上有避險作用，加上港息仍然高於美息，吸引資金買入港元，短期支持港元匯價轉強。然而，於環球投資信心未恢復之前，斷言資金將會持續流入香港仍言之尚早，預計港匯年底將跌至7.8附近。

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