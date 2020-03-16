大埔嵐山呎價跌穿萬元　低市價2%

大埔嵐山呎價失守萬元。世紀21宇田地產徐雄新表示，該屋苑6座低層F室，實用面積843方呎，屬三房一套連儲物室間隔，座向西面，望山景，原先叫價850萬元，放盤約半年，減價17萬元或2%，獲用家以833萬元承接，實用面積呎價9,881元，低市價約2%。

據了解，原業主於2014年8月購入上址，當時作價587萬元，持貨逾5年至今轉售，帳面仍獲利246萬元，單位期內升值約42%。

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