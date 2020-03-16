炒輪攻略：全日輪證成交102億元
2020年03月16日 16:44
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全日窩輪成交約44.5億港元，佔大市成交2.8%。認購輪全日成交約39.1億元，認沽輪成交約5.4億元。認購輪與認沽輪成交比例88:12。
牛熊證全日成交57.75億元，佔大市成交3.63%。牛證全日成交18.92億元，熊證成交38.82億元。牛證與熊證成交比例33:67。
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