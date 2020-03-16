【fb直播】港股風頭火勢 博彈等陣先？
2020年03月16日 16:50
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聯儲局大幅劈息一厘惹市場憂慮，加上內地經濟數據差過預期，港股周一(16日)一度跌近1,200點，收市仍跌逾900點，創逾3年新低，港股係咪會低處未算低？現時市場風高浪急，股民係咪要速速沽貨走人？
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