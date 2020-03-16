超級豪宅租值回落　淺水灣道屋逾1300萬跌約3%

據差餉物業估價署資料，部分超級豪宅新財政年度(2020至2021年度)應課差餉租值出現跌幅。其中由絲寶集團梁亮勝持有、料為香港租值最大的淺水灣道89號獨立屋，新租值為1,301.4萬元，按年跌3.56%，平均每月租值為108.45萬元。

上月成為本港首富的「四叔」李兆基，其中半山麥當勞道惠苑複式的新租值為603.66萬元，按年跌2.95%。而由長和系資深顧問李嘉誠持有的深水灣道79號，新財年租值為927.6萬元，按年跌1.28%。

至於干德道39號天匯46樓A複式，新租值為645.72萬元，按年跌2.99%。

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