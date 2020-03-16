貴絕九龍區！居屋冠熹苑未補價呎售13967元

香港房屋委員會資料顯示，何文田居屋冠熹苑高層單位，實用面積426方呎，上月未補價第二市場售595萬元，呎價13,967元。呎價打破旺角富榮花園2018年9月錄得的13,843元紀錄，創九龍區未補價市場呎價新高。

據了解，上述易手的冠熹苑單位為高層17室，原先以675萬元叫價放盤，最後減價80萬元售出，減幅約11.9%。

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