【深度解構】美息歸零　匯市、資金流、存款、金價點走？

美國聯儲局緊急減息至「零」，一下子回到2008年金融海嘯後的救市水平，並推出7,000億美元(約5.46萬億港元)大規模量化寬鬆計劃。市場對突然劈急、連距星期三(18日)議息會議公布結果的數日時間也不等待，加上3月3日早已緊急劈息0.5厘，合共半個月內大幅減息1.5厘大感恐慌，意味着大家意想不到的全球經濟大蕭條可能已迫在眉睫。那麼，對匯市、全球資金流向、存款，以及金價有何影響？

【匯市】

若以2008年金融海嘯後、全球救市包括聯儲局大幅劈息至「零」的歷史往績來看，匯市走勢將跟貼美股代表標指表現，某些新興市場貨幣將會再大跌30%或以上！

●新興市場貨幣

往績表明，在標指「腰斬」下，美元兌俄羅斯盧布和智利披索的漲幅會分別高達30%和23%，然而，美元兌人民幣匯率可能只會上漲1%。換言之，人民幣大幅度貶值機會不大。

往績同樣表明，匯市當中主要受衝擊的會是存在經常帳項目赤字(即該地區的外資流出多於流入)的國家貨幣及流動性相對較差的金融市場，它們最容易受美元轉強所衝擊，其中包括拉美國家全部貨幣及南非、印尼、印度等。

相反，泰國、台灣等經常帳項目盈餘較大(即該地區的外資流入多於流出)經濟體的貨幣則會有較為出色表現，受惠的包括貿易戰及供應鏈遷移的贏家越南。雖然俄羅斯享有經常項目盈餘，但由於全球經濟下滑通常會導致油價下跌，所以盧布勢必會嚴重貶值。

●日圓及歐元

至於大眾較關心的日圓及歐元，星展銀行財資市場部董事總經理王良享指出，聯儲局緊急減息救市，令高息貨幣與日圓及歐元等低收益貨幣的息差收窄，套息利潤減低，炒家紛紛急沽投資資產，並兌換回日圓及歐元，以償還之前的借貸，以致兩隻貨幣短期會受追捧而炒上。他續說，如果美國政府單靠減息刺激經濟，效用有限，屆時日圓及歐元會持續上行。

●澳元

在美息歸「零」下，投資大行之一的摩根士丹利亦建議買入歐元兌美元，目標位1.16，止蝕位設在1.08，同時建議做好利率仍是「正數」的澳元兌美元，目標位0.68，止蝕位0.6。

【全球資金流向】

由於美息一下子劈至「零」，擾亂了全球資金流向，尤其是上述提及的日圓及歐元，主要是它們因負利率而成為「套息交易(carry trade)」首選。所謂「套息交易」，簡單來說是投資者借入利率較低的貨幣，再轉至其他回報較高的資產尋求利潤。

目前因美國零息，從日圓及歐元中「套息」炒作變得不吸引，在資金回補下，相信短期內日本及歐元區會有大量資金流入，從而推升匯價。

不過，由於美元始終不是「負利率」，而其他國家不會與美國保持較高息差自損經濟，相信會相繼大幅減息，以拉近彼此利率差距，而聯儲局主席鮑威爾亦表明無意將利率推至「零」以下，故資金在短線冚倉、拆倉、補倉潮過後，估計美元依然具有一定支持。

港元方面，渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，由於港元與美元掛鈎，當全球情緒恐慌時，港元一定程度上有避險作用，加上港息仍然高於美息，吸引資金買入港元，短期支持港元匯價轉強。然而，於環球投資信心未恢復之前，斷言資金將會持續流入香港仍言之尚早。

【存款】

香港方面，滙豐銀行已宣布，給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，當中戶口結餘5,000元或以上的年利率均為0.001厘；5,000元以下則維持零息。另外，滙豐全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。換言之，對香港一般存戶而言，暫時影響不太大。

星展銀行財資市場部董事總經理王良享建議，投資組合配置一半現金，另一半為債券及高息股，做到進可攻退可守。他補充，就算零息但無出現通縮，照理投資者都不願揸現金，轉而追逐金融資產，將令其價格炒上。

整體來說，由於全球利率偏低至零附近，相信大眾存款意欲不大，接下來需要看經濟衰退程度。

值得留意的是，在聯儲局突發減息至零之前，存款已起了微炒變化！外國傳媒引述3名美國銀行界消息人士透露，位於紐約的美國銀行分行自動櫃員機(ATM)在上周四(12日)時，連續有多人提出高達5萬美元(約39萬港元)現金，導致該銀行ATM「百元美鈔」缺乏，而百元鈔票本是在上周三(11日)上午才補足。

有摩根大通職員透露，從上周三(11日)開始就不斷有顧客要提取大筆現金；保安公司、也是美國最大規模的運鈔承包商Brink’s也證實，從上周開始，一些銀行對現鈔的需求大幅增加，包括護送更多現鈔至分行，或是被要求更頻繁地補充ATM現鈔等。

報道指，目前美國民眾對持有現金愈來愈在乎，因股市動盪帶來的恐懼已滲入民眾的心理。儘管過去10年以來，信用卡及數碼支付愈益發達，但對多數人，包括最富裕階層的人而言，看着成堆現鈔依舊讓人放心，尤其前景不明朗。

【金價】

隨着市場風險加劇，金價今年以來雖然只累升約1.8%，但已跑贏大部分投資資產。再者，美元與金價一向呈反比，王良享估計，待美元回軟，金價就會重拾向上動力，料見每安士1,800美元。

他解釋，近日金價在高位乏力向上，預計是跟炒家率先「食胡」有關。黃金的避險角色太易睇，不少投資者已有一定持倉，但始終環球實金需求不大，追捧黃金者以炒家為主，而在目前波動市況，不排除炒家見好就收。

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