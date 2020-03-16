銀行獲釋放5千億元信貸額度　金管局：必要時可加大

香港金融管理局總裁余偉文指，各項經濟指標及數據均顯示香港經濟環境於疫情發生後，變得相當嚴峻，現階段下調逆周期緩衝資本(CCyB)，可讓銀行有更大空間支持本地經濟。

余預計，將香港逆周期緩衝資本比率由2%下調至1%，可以讓銀行釋放約5,000億港元的額外放貸額度。

此外，倘若香港經濟持續受壓、銀行資本水平有所限制，以及企業在資金周轉上遇到困難，往後會再考慮有否機會調整比率，理論上逆周期緩衝資本比率最低可以降至零。

余氏預告，金管局已安排下周初與銀行及商界代表見面，了解支援措施推行情況，並與銀行商討如何善用釋放下調CCyB騰出的額外資金空間，以支持其客戶，尤其是中小企。

然而，市場憂慮經濟下行壓力續增，銀行借貸意欲有限，即使有額外資金亦未能傳導至實體經濟。余氏承認，銀行需視乎商業環境及信貸風險作借貸決定，希望銀行採取包容態度，幫助企業度過難關。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626