證監會：去年券商及證券保證金融資人少賺34%

香港證監會公布，去年所有證券交易商及證券保證金融資人的淨盈利總額為252億元，較2018年下降34%，主要受間接成本及利息開支總額增加所致；交易總額按年錄得4%跌幅；來自證券交易的淨佣金收入及自營交易淨盈利亦分別錄得跌幅。

至於A組、B組及C組經紀行分別錄得46億元、40億元和21億元的淨盈利。截至2019年底，未清繳的保證金貸款總額為1,659億元，按年減少8%。首20家最大型的證券保證金融資提供者共佔業內未清繳保證金貸款總額的75%。2019年底的平均證券融資抵押品比率為3.9倍。

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