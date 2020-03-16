花旗：長汽股價處一年半低位 風險回報吸引
2020年03月16日 17:46
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(Getty Images圖片)
大行花旗發表報告，指長城汽車(02333)經考慮新冠肺炎疫情對經濟的影響後，今年銷售目標為102萬輛，純利目標為45億元(人民幣•下同)。該行則以更保守的計算作基礎，下調2019至2021年各年純利預期至分別42億、34億及52億元，當中包括假設今明兩年銷量為96.4萬輛及110萬輛、2019至2021年各年核心EBIT率為5.3%、5.3%及6.5%、2019至2021年各年自由現金流分別為22億、13億及3.63億元。
該行表示，下調公司目標價由7.28元降至6.18元，降幅為15.1%。目前其股價已降至近一年低，現估值相當於今年預測市帳率0.7倍，風險回報吸引，予評級「買入」。
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