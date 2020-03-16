新冠肺炎：監管機構准受礙公司遲發年報最多至5月中

證監會及港交所旨在盡量避免影響股份買賣，並同時確保投資者繼續接收充足資訊以便作出有根據的投資決定。重要財務資料包括關鍵財務數據，例如資產、負債、收入和支出及股東權益變動；及對年度財務狀況和表現進行敘述性討論，包括已發生的任何重大事項和重大交易的影響，以補充其提供的財務數據。

根據規定，公司必須在財政年度結束後4個月內刊發年報，並內附核數師報告。公司法亦規定，公司需要在年度結束後6個月內召開股東周年大會(AGM)。聲明指，有關上市公司可延遲刊發其年度報告，初次延期最多為今日起計60天，即至5月中旬。換言之，以12月底作年結的公司，主板企業年報期限為4月30日，即可延遲半個月；GEM板企業司則為3月31日，即獲延1.5個月。

監管機構認為在某些情況下，或需要進一步延期，並會按個別情況處理。如要申請進一步延期，須解釋為何需要進一步延期(如為何所需的會計或其他資料仍然未能被提供，或其核數師為何仍未獲得相關查證以確保符合所需標準)、編制及刊發年度報告的計劃詳情、有關進一步延期擬刊發的公告(包括向市場提供在此期間的任何更新的財務及營運資料)。

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