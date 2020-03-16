【大行報告】美銀證券上調比亞迪目標價至45.1元

該行下調公司今年內燃引擎汽車(ICE)銷售目標2%，主要考慮公司於去年7月成功推出宋Pro以及今年上半年消費氣氛疲弱。不過，該行維持其全年新能源汽車銷售目標不變，並上調今年盈利預測24.5%。目標價亦由26.5港元上調至45.1元，升幅達七成，評級則由「跑輸大市」升至「中性」。

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