澳博控股去年賺32億 料疫情影響上半年業績
2020年03月16日 17:55
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澳博控股(00880)公布，截至2019年12月31日止全年度業績，期內博彩收益331.58億港元，按年減少1.5%，錄得股東應佔溢利32億元，按年增加12%；每股盈利56.6仙，擬派末期息每股22仙。
公司表示，澳博業務受阻於疫情爆發，預期將對2020年上半年甚或其後的業績產生重大不利的影響。然而，現階段未能預測其全面影響或持續時間，須視乎疫情發展情況及防控力度。
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