中國智能健康發盈警
2020年03月16日 17:55
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中國智能健康控股(00348)發盈警，預期截至2019年12月31日止9個月虧損將按年大幅增加，主因是投資金融工具分部虧損大幅增加至約6,100萬元；期內香港零售業的消費者信心疲弱，導致中藥保健品分部錄得虧損約1,900萬元；消除原設備製造玩具業務(已於2019年1月出售)分部虧損約3,500萬元。
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