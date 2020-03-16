港交所：將檢討海外公司上市制度
2020年03月16日 18:12
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香港交易所(00388)發布上市委員會年度報告，將檢討海外公司上市制度，以便利此類公司來港上市，拓展投資者機遇。報告亦指，將檢討如何完善新股價格發現程序及市場基建(如新股交收周期)，確保香港在競爭對手中保持優勢。
不少上市公司慣常以購股權作為對高管或員工激勵手段。上市委員會報告表示，為使市場維持高水準，將會檢討上市公司的購股權計劃制度，並準備刊發諮詢文件，以檢討聯交所的紀律權力及制裁選項。
報告續指，將考慮可否要上市公司在網上展示文件，令公眾有更多渠道查索公司的資料、提高透明度，利便投資者評估公司的狀況及作出投資決定。
至於去年新股審閱情況，上市科總計呈交上市委員會197宗主板新股個案，較2018年的184宗按年升7%。呈交GEM上市審批小組的GEM新股個案則錄得24宗，較2018年的71宗大跌67%。GEM新股下跌亦拖累總計呈交個案至221宗，較2018年跌13%。
審理除牌方面，去年聯交所開始實施「定時除牌準則」新制，若主板上市公司連續停牌18個月、GEM上市公司連續停牌12個月，即遭除牌。新制下，去年共有14家主板公司、3家GEM公司遭決議除牌。
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