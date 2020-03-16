林建岳向港大醫學院捐款100萬元　以謝醫護竭力抗疫

新冠肺炎疫情持續，麗新發展主席林建岳今日(16日)向香港大學醫學院內科學系捐贈100萬港元，以感謝醫護人員在新冠肺炎肆虐的惡劣情況下，竭盡所能對抗疫情。

捐款支票由林建岳女兒林顥伊代為送上，港大醫學院則派出醫學院內科學系系主任劉澤星、副系主任林志良代表接收。劉表示，在經歷沙士、禽流感、豬流感，以至近期的新冠肺炎疫情之後，意識到有必要加強醫科生在應對傳染病方面的教育和訓練。

劉又稱，港大自1月尾以來暫停臨床課程，覺得必須投入資源，就加強網上學習以至其他學習方式，補足醫科生在臨床實習上的需要作出長遠規劃。劉很感謝林建岳的捐款，又希望將捐款用於上述所提到的做研究同規劃。

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