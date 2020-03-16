【零息時代】民眾恐慌　美銀行乍現「搶現鈔潮」

在聯儲局突發減息至零之前，存款已起了微炒變化！外國傳媒引述3名美國銀行界消息人士透露，儘管整體而言，位於紐約的美國銀行分行ATM現鈔供給非常充足，但在上周四(12日)時，連續多人提出高達5萬美元(約39萬港元)的現金，導致該銀行ATM「百元美鈔」缺乏，而百元鈔票本是在上周三(11日)上午補足。

有摩根大通職員也透露，從上周三(11日)開始就不斷有顧客要提取大筆現金；美國最大規模的運鈔承包商Brink's也證實，從上周開始，一些銀行對現鈔的需求大幅增加，包括護送更多現鈔至分行，或是被要求更頻繁地補充ATM現鈔等。

不過，該報道也引述銀行界及聯儲局說法，強調目前美國現鈔依然供應充足，聯儲局負責現鈔供應的職員也強調，目前銀行對現鈔的需求在正常水平之內，連之前幾次颶風災害觸發的需求都比不上。

報道指，目前美國民眾對持有現金愈來愈在乎，因股市動盪帶來的恐懼已滲入民眾的心理。儘管過去10年以來，信用卡及數碼支付愈益發達，但對多數人，包括最富裕階層的人而言，看着成堆現鈔依舊讓人放心，尤其前景不明朗。

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