金管局余偉文：若樓市續調整　負資產個案或增加

展望港息前景，香港金融管理局總裁余偉文表示，近日本地有受歡迎的新股招股上市，而今日(16日)為最後申請日，令資金需求增加，刺激短息上升，預計當本地資金需求緩解後，港元拆息將跟隨美息相應下調。至於銀行會否下調最優惠利率，余氏指，需要視乎銀行自身的資金成本及商業考慮決定。

對於會否有資金流入香港，他表示，需要視乎不同投資者對香港市場相對外地市場的看法。於聯繫匯率制度下，若有資金流入，港元將趨向7.75強方兌換保證，屆時金管局會賣港元，買美元，銀行體系結餘會隨之增加，令利率有所下調。

近月負資產數目有所增長，余氏指，若樓市持續調整，負資產個案有機會繼續增加，局方會密切留意。

他指出，香港銀行的資產質素仍然良好，不良貸款率維持於0.5至0.6%之間。個人貸款方面，失業率上升或令銀行資產質素受壓，中小企倒閉情況亦會影響資產質素，局方會持續監管。

然而，他強調，香港銀行體系資本緩衝非常大，港銀的資本充足率平均超過20%，認為即使經濟下滑拖累資產質素，銀行亦有能力抵禦相關風險。

余氏指出，隨新冠肺炎疫情擴散，各國相繼實施支持經濟或減息措施，以應對疫情帶來的風險。他強調，香港金融體系具備抗震能力，有充足資本及流動性可以保持穩健，金管局會密切監察市場情況，根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。余氏預計，市場仍會大上大落，大眾於投資前需要做好風險管理。

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