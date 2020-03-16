廣州基金國際料去年收入降
2020年03月16日 18:37
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廣州基金國際控股(01367)公布，截至2019年12月31日止全年度收入約6,500萬港元，而2018年則約為1.37億元，主因是成衣供應鏈管理服務業務的市場競爭激烈及流失重要客戶所致。
公司預期，截至2019年12月31日止的綜合負債淨額約1.07億元，而2018年同期則約550萬元。
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