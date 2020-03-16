國泰航空賣6架飛機後再租回　涉近55億港元

租賃期由交付日期開始，至波音交付日期起計240個月後期滿，並於交付日期24個月後有買入選擇權。

根據3月12日結算，飛機資產的應佔資產淨值約53.38億港元。公司表示，銷售及售後租回交易乃一財務安排，可讓國泰航空將其飛機資產變現。飛機銷售交易所得款項將用作國泰航空的一般營運資金。

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