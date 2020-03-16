國泰航空賣6架飛機後再租回 涉近55億港元
2020年03月16日 18:38
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(Getty Images圖片)
國泰航空(00293)公布，與中銀航空租賃於3月16日訂立飛機銷售協議及飛機售後租回協議。根據協議，國泰航空同意銷售飛機資產，即6架波音777-300ER型飛機及相關設備予中銀航空租賃公司，總代價為7.038億美元(約54.8億港元)，以及向中銀航空租賃公司售後租回飛機資產。
租賃期由交付日期開始，至波音交付日期起計240個月後期滿，並於交付日期24個月後有買入選擇權。
根據3月12日結算，飛機資產的應佔資產淨值約53.38億港元。公司表示，銷售及售後租回交易乃一財務安排，可讓國泰航空將其飛機資產變現。飛機銷售交易所得款項將用作國泰航空的一般營運資金。
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