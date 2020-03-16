現貨金價跌逾2%　失守1500美元關

現貨金價急速向下，跌穿每安士1,500美元關，低見每安士1,498美元，跌幅逾2%，觸及去年12月底以來低位。

美國聯儲局突然宣布減息至接近零水平，並啟動一項規模達7,000億美元的量化寬鬆計劃，以應對新冠病毒對美國經濟造成的影響。雖然減息有利貴金屬走勢，惟消息屬市場此前預期，加上聯儲局緊急減息舉動，反而加劇了市場的恐慌，導致近乎所有資產遭到拋售。

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