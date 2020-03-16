信義光能：今年資本開支33億 擴充太陽能玻璃生產線
2020年03月16日 18:49
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信義光能(00968)行政總裁李友情在電話會議上表示，太陽能玻璃生產線在新冠肺炎疫情期間仍全面投產，生產方面未受影響。惟太陽能電站、新增生產線等建設則在疫情爆發至2月底期間停工，不過3月初已經開始復工。
李友情續指，太陽能玻璃價格自去年底上升，至今仍高企。未來價格走勢顯著受市場供求影響。雖然國內疫情緩和，但海外的疫情發展未明朗，未知疫情對海外市場需求影響，難預測今年太陽能玻璃價格和毛利走勢。
李氏指，信義光能今年會有4條日均產能各1,000噸的生產線投產，最快投產的是廣西北海的兩條生產線，分別在今年6月和第3季投產。其餘兩條生產線則在安徽蕪湖，預計分別在第四季和年底投產。有關時間表是經考慮疫情最新發展而釐訂，惟確實投產時間會因應疫情發展再作調整。
未來可供出售信義能源(03868)發展及發展中項目為1,320兆瓦。信義光能今年資本開支為33億元，主要用於太陽能玻璃生產線擴產，以及新增600兆瓦裝機容量。李強調，會因應疫情合理安排擴展。
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