【零息時代】港股夜期瘋狂插穿22000關　滙豐再冧

美國聯儲局急不及待劈息至「零」水平，激發市場對經濟大蕭條的恐慌，港股夜期跌勢持續，目前低見21,986點，大跌1,078點，低水達979點。美股期貨依然跌停板，道指期貨瀉1,045點。

散戶關注的滙豐控股於倫敦拆合報42.64港元，較周一(16日)香港收市價再低2.66%。

經濟蕭條不好油價，紐約期油現報每桶29.99美元，跌逾6.5%；布蘭特期油報每桶30.71美元，大跌逾9%。

現貨金價急速向下，跌穿每安士1,500美元關，低見每安士1,498美元，跌幅逾2%，觸及去年12月底以來低位。

美國聯儲局突然宣布減息至接近零水平，並啟動一項規模達7,000億美元的量化寬鬆計劃，以應對新冠病毒對美國經濟造成的影響。雖然減息有利貴金屬走勢，惟消息屬市場此前預期，加上聯儲局緊急減息舉動，反而加劇了市場的恐慌，導致近乎所有資產遭到拋售。

年屆94歲高齡、可謂經歷無數金融市場動盪的馬來西亞前總理馬哈蒂爾周一(16日)警告，疫情對全球經濟的衝擊將遠遠超過1997年亞洲金融危機。他曾領導馬來西亞從亞洲金融危機中復甦。

他的說法與歐央行行長拉加德上周警告，疫情對經濟的影響可能與2008年全球金融海嘯相似，以及新加坡總理李顯龍周末表示，情況可能會更糟一致。馬哈蒂爾表示，疫情對全球經濟的影響可能比過去的動盪時期更嚴重，「這比金融危機更糟糕。這真的是對全球經濟的可怕打擊」。

回看1997年爆發的亞洲金融危機，導致亞洲各地廣泛金融和政治動盪，隨着經濟收縮和貨幣貶值，數百萬人生活在貧窮線以下，亞洲地區多個政府下台，馬來西亞當時的表現則相對較好，經濟增長僅在一年內就出現反彈。

馬哈蒂爾亦是1998年馬來西亞資本管制制度的設計師，當時此制度曾遭廣泛質疑。然而，他目前認為，今次釘住匯率無濟於事，「投資者的信心非常低，不僅是對馬來西亞，對整個世界都如此，如果你投資而不能出售，你就不會投資」。

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