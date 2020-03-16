【零息時代】馬哈蒂爾警告大鑊過九七及08年金融海嘯

外國傳媒報道，年屆94歲高齡、可謂經歷無數金融市場動盪的馬來西亞前總理馬哈蒂爾周一(16日)警告，疫情對全球經濟的衝擊將遠遠超過1997年亞洲金融危機。他曾領導馬來西亞從亞洲金融危機中復甦。

他的說法與歐央行行長拉加德上周警告，疫情對經濟的影響可能與2008年全球金融海嘯相似，以及新加坡總理李顯龍周末表示，情況可能會更糟一致。馬哈蒂爾表示，疫情對全球經濟的影響可能比過去的動盪時期更嚴重，「這比金融危機更糟糕。這真的是對全球經濟的可怕打擊」。

回看1997年爆發的亞洲金融危機，導致亞洲各地廣泛金融和政治動盪，隨着經濟收縮和貨幣貶值，數百萬人生活在貧窮線以下，亞洲地區多個政府下台，馬來西亞當時的表現則相對較好，經濟增長僅在一年內就出現反彈。

馬哈蒂爾亦是1998年馬來西亞資本管制制度的設計師，當時此制度曾遭廣泛質疑。然而，他目前認為，今次釘住匯率無濟於事，「投資者的信心非常低，不僅是對馬來西亞，對整個世界都如此，如果你投資而不能出售，你就不會投資」。

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