國泰2月客運大幅減半　預警上月勁蝕逾20億元

國泰與港龍在2月合共載客100萬人次，按年下跌54.1%，乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%。兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共11.8萬公噸，按年減少6.9%，運載率升5.8個百分點至66.6%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波說：「我們正面對前所未有的挑戰。疫情持續廣泛地影響我們的運作及業務，單在2月，全服務航空公司業務(國泰航空及國泰港龍)錄得的未經審核龐大虧損逾20億港元。2月以後的情況更進一步惡化。我們於3月已宣布削減65%客運運力。其後，各國政府陸續實施更多旅遊限制，最近期的更影響我們的長途市場，包括歐洲、美國及西南太平洋等。預期旅遊需求將進一步下滑，我們計劃在4月份只會營運極少數的基本客運航班，運力減幅會多達九成。若旅遊限制短期內未見放寬，我們預期同樣的安排將持續至5月。」

他續說：「2月首兩周表現並不理想，至下半月情況更進一步惡化。其中又以區域航線，尤其往返中國內地、台灣、韓國及菲律賓的客運量跌幅最為嚴重。2月份載運乘客人次與去年同期相比下降了64%。通常農曆新年高峰後，我們以往每日載運約90,000名乘客；惟今年2月底，載客人次大幅下降至20,000以下。乘客運載率下降至53.1%，收益率亦受到顯著影響。」

貨運方面，他說：「農曆年長假加上2月初控制疫情的措施，導致中國內地的製造業延期復工。從內地及香港的出口貨物空運需求要待2月中才開始逐步復甦。對比之下，入口內地及香港的貨運需求卻出現大幅度上升，部分是由於運力大幅削減以及與藥品相關的訂單激增。與去年同期相比，集團2月份的載貨率增長5.8個百分點，而收益率亦見穩定。」

展望未來，他說：「目前我們面對的挑戰規模是前所未見，無人能預測情況何時會改善。旅客預訂機位情況未見有明顯復甦的迹象，與2019年相比的預訂量差距繼續擴大。」

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