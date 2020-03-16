信義能源：防疫期間日常營運維持正常
2020年03月16日 19:39
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去年5月底正式從信義光能分拆上市的信義能源(03868)公布首份全年業績，行政總裁董貺漄在電話會議上表示，太陽能電場屬基礎電力設施，公司在防疫期間沒有停工，故公司日常營運維持正常。他指出，現時環球息口向下，公司融資成本有望降低。
公司在緊接在上市後完成增購540兆瓦項目，董貺漄表示有關項目僅對公司作出7個月利潤貢獻，預計其將為今年收入提供有力支撐。
2019年全年公司收到6.22億元人民幣補貼款項，他指出，隨着電站進入補貼名錄後，補貼金額將會相對穩定，相信疫情不會對補貼產生太大影響。
公司今年計劃由母企及第三方收購400兆瓦的電站，預期今年總容量按年增長20%。公司並將優先收購平價競價電站，相信政府補貼拖欠的影響可降低，公司現金流將更穩定。
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