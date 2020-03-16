信義能源：防疫期間日常營運維持正常

公司在緊接在上市後完成增購540兆瓦項目，董貺漄表示有關項目僅對公司作出7個月利潤貢獻，預計其將為今年收入提供有力支撐。

2019年全年公司收到6.22億元人民幣補貼款項，他指出，隨着電站進入補貼名錄後，補貼金額將會相對穩定，相信疫情不會對補貼產生太大影響。

公司今年計劃由母企及第三方收購400兆瓦的電站，預期今年總容量按年增長20%。公司並將優先收購平價競價電站，相信政府補貼拖欠的影響可降低，公司現金流將更穩定。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626