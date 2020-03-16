冠中地產發盈警
2020年03月16日 19:45
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冠中地產(00193)發盈警，預期截至1月31日止6個月將錄得虧損，2019年同期則錄得溢利，主因是新型冠狀病毒肺炎的蔓延對各經濟體及集團的業績造成重大不利影響。
截至1月31日止6個月期間，盈利轉為虧損乃主要由於物業銷售下滑、酒店收益減少及就佛山財神酒店暫停營運作出的冗餘撥備約950萬港元所致。
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