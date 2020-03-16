新盤UPDATES：大型全新項目連日加推應市

本月新盤銷量持續上升，有大型全新項目乘首輪銷售反應想之勢，全速部署周內緊接進行新一輪發售，並連日加推單位應市。

●OCEAN MARINI再加推51伙 平均呎價近1.64萬

發展商積極加推單位吸客。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI首輪銷售之後，目前料有逾千組向隅客正等候次輪銷售，為回應市場需求，周一(3月16日)再加推51伙的價單，扣除最高折扣22.1%後，折實售價由843.6萬至1,776.4萬元，呎價15,319至18,094元，平均呎價16,383元，撇除樓層景觀等因素，仍屬原價加推。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目已售出189伙，套現約16.2億元。而本周最新加推兩張價單共102伙，折實平均呎價16,202元。

對於美國再度減息，黃光耀認為，將帶動環球利率進一步調整，加上量化寬鬆措施，均會對香港物業市場具有幫助，可減輕供樓人士負擔。而資金亦會尋求出路，料流向樓市，下半年樓價希望可溫和上升約5%。

●逸瓏海滙再錄成交 僅餘最後1伙特色戶待售

項目所有標準一房、兩房及三房單位已悉數售出，僅餘最後1伙三房頂層連天台特色戶待售，實用面積852方呎，另連天台683方呎，單位附設裝修及傢俬。

同系區內逸瓏園所有標準三房戶亦全數沽清，項目近期屢獲買家查詢大單位。

●賢文禮士逾3600萬單位交易告吹

據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，原本於3月8日售出的3座9樓A單位，實用面積1,514方呎，當時成交價為3,628.01萬元，呎價23,963元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●恆大‧珺瓏灣兩期年內累售168伙

屯門恆大‧珺瓏灣第2期於3月正式開售，帶動項目兩期於年初至今，已合共售出168伙，開盤至今累沽約559伙，佔可售單位近7成，套現約27億元。

●WEST PARK部分單位加價約3%

興勝創建（00896）位於長沙灣的WEST PARK，剛更新價單，其中6樓A單位，實用面積339方呎，價單售價由739.1萬調升至760.9萬元，呎價由21,802上調至22,445元，加幅約2.95%。而實用面積333方呎的6樓C室，價單售價由717.4萬增至739.1萬元，呎價21,544調高至22,195元，加幅約3%。

●明翹匯高層一房戶逾557萬元賣出

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，剛售出1A座33樓G室一房戶，實用面積299方呎，成交價557.3萬元，呎價18,639元。

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