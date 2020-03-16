李氏大藥廠發盈警
2020年03月16日 19:49
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李氏大藥廠(00950)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度錄得純利介乎1.1億至1.3億港元，按年減少約69至74%，主因是集團擁有65%權益的附屬公司中國腫瘤醫療，於停止針對晚期肝癌的溶瘤性免疫治療Pexa-Vec的第三期PHOCUS臨床試驗後，其無形資產減值導致於2019年上半年確認非經常性虧損約1.08億元，以及沒有一次過收益。
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