出手了！IMF：準備好1萬億美元抗疫救經濟

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，準備好調動1萬億美元(約78,000億港元)貸款抗擊疫情，將向全球提供貨幣，財政和監管的支持。

她指出，為了防止疫情對經濟造成長期損害，有必要出台額外的財政刺激措施，又認為金融體系監管機構應在保持金融和銀行穩定，維持經濟活動之間尋求平衡。她續指，各國目前採取協調一致的全球財政刺激措施的理由愈來愈充分。

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