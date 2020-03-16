新奧能源冀今年售氣量增長12至15%

新奧總裁張宇迎稱，新冠肺炎疫情拖累公司2月份售氣量下降，主要出自汽車加氣和工商業用戶方面，惟民用氣量大增可作抵銷，預期2月下旬內地工廠陸續復工會推動用氣量逐漸回升。儘管綜合能源業務施工進度之前因為疫情有所延誤，惟風險可控，而且現有項目都是優質工業園區和醫院類的供需項目，不受疫情影響。接駁工程方面，疫情爆發的1、2月份一向都是於全年貢獻較低的時期，進度之後可以追回。

首席執行官韓繼深表示，油價暴瀉會令氣源變得更便宜，可望幫助公司實現今年單位售氣毛利保持穩定的指引，並使天然氣成功具價格競爭力的能源，政府會維持以天然氣替代煤炭的方針。

新奧去年收入按年增長15.62%至701.83億元，其中佔比最大的天然氣零售業務，收入按年增長16.85%至400.49億元；而綜合能源銷售及服務收入按年急增1.73倍至27.49億元。至於去年純利按年激增1.01倍至56.7億元，末期息按年增長逾40%至每股1.67港元。

該公司計劃今年再收購20至30個城市燃氣項目。業績通告提到︰「受國際貿易摩擦、天然氣配氣價格改革、氣源短缺，以及融資成本上升等因素影響，眾多業務單一的中小型燃氣公司近年經營壓力劇增。集團將繼續關注能與現有項目産生協同效應的併購機會，擴大燃氣業務經營範圍。」

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