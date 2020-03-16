會計師公會：歡迎監管機構發放刊業績進一步指引

證監會及聯交所就於去年12月底止年結的上市公司，有關其刊發初步業績及年度報告發出進一步指引。香港會計師公會表示，歡迎監管機構發放的進一步指引。

該份指引指，受影響上市公司若能在3月31日前，刊發未經核數師同意的初步業績公告，或管理帳目，或「重要財務資料」，將得以繼續交易，不會被停牌。另外，亦允許上市公司可於特定情況下延遲刊發其年度報告，初次延期最多為由今天起計60天。

公會指，一直關注疫情對商界會計師、審計從業員及各會計師事務所，就編製香港上市公司財務報表，以及上市規則所訂的限期前提交初步業績公告的影響，並一直與會員保持溝通、聽取業界的意見。

公會一直與聯交所及證監會密切聯繫，反映業界當前面對的困難。上周與兩個監管機構及財經事務及庫務局局長劉怡翔會面，尋求可行的緩解方法。

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