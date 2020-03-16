劉怡翔歡迎當局就上市公司延刊年報發指引

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，很高興見到證監會及聯交所因應疫情最新發展及聽取業界的意見後，就上市公司業績公布及刊發年報的安排發表進一步指引，再次強調理解業界所面對的挑戰。

他指，新指引再次重申上市公司若能在本月底前刊發截至去年底止的初步業績公告、管理帳目或重要財務資料，有關上市公司的證券將可以繼續交易，上市公司亦可延遲刊發年度報告。

劉怡翔指出，局方非常重視業界意見，並認同在前所未見的疫情下，需作出靈活、務實及彈性處理，相信證監會及聯交所的進一步指引能釋除業界擔憂。財庫局將繼續密切留意事態發展，協助上市公司及會計界應對眼前挑戰。

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