樓價UPDATES：股市波動　各區業主減價賣樓

環球經濟前景不明朗，股市極為波動，各區屋苑也業主願意減價出售住宅物業。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣廣場3座中層A室單位，實用面積約3449方呎，為兩房間格，原業主叫價約610萬元，議價後減至558萬元市價成交，減幅逾8%，呎價約為16,221元。

●北角城市花園9座低層F室，實用面積626方呎，2房間隔，座向北面享海景，原開價1,150萬元，放盤1個月，減價142萬元或12.3%，成交價1,008萬元，呎價16,102元，低市價約8%。

●西半山干德道30號殷榮閣高層C室，實用面積960方呎，3房套間隔及工人套房，景觀開揚，以2,628萬元易手，呎價27,375元。

●西半山堅道58至62號美蘭閣中層D室，實用面積329方呎，2房間隔，以715萬元易手，呎價21,733元。

●南區蔚峰園中層A室，實用面積約1,113方呎，三房一套連工人套間隔，外望享蔚藍海景，單位近日以5萬元租出，呎租約44.9元。

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九龍區

●奧運站柏景灣8座低層B室，實用面積約848方呎，三房套連工人套間隔，望內園及海景。單位於去年10月初開始放盤，業主原開價2,280萬元，經議價後減價325萬元或約14.3%，終以1,955萬元成功沽出，呎價約23,054元。

●旺角華發大廈低層A室，實用面積約322方呎，採兩房設計，單位原叫價410萬元，經議價後減40萬或約10%，最後以370萬元沽出，呎價約11,491元。

●九龍灣德福花園F座低層13室，實用面積517方呎，屬2房間隔，新買家睇樓超過1個月，多番考慮下拍板承接，單位原放盤叫價748萬元，商議後調減10萬，以738萬元成交，呎價約14,275元。

●大角咀港灣豪庭6座高層G室，實用面積386方呎，兩房間隔，擁企理裝修，放盤僅3天，最初開價720萬元，議價後獲上車客以700萬元承接，呎價18,135元。

●長沙灣昇悅居7座高層F室，向北望開揚山景，2房間隔，實用面積約517方呎，獲區內客以約893萬元入市，呎價約17,273元，成交價與市價相若。

●紅磡黃埔花園9期5座中層C室，實用面積728方呎，3房間隔，成功以1,110萬元沽出，呎價15,247元。

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新界區

●馬鞍山居屋錦英苑D座中層07室，實用面積645方呎，3房間隔，開價約760萬元，雙方議價後以自由市場價690萬元易手，呎價10,698元。

●荃灣柏傲灣2B座低層A室，實用面積約550方呎，2房間隔，原業主叫價約1,000萬元放售，雙方議價後終以978萬元承接上址，呎價約17,782元。

●元朗翠逸雅園雙號屋，實用面積約1,373方呎，連逾千呎花園，原業主叫價約1,500萬元，終以1,400萬元成交，實用呎價約10,197元。

●沙田第一城8座高層H室，實用面積約327方呎，以565萬元成交，實用呎價約17,278元。

●上水御景峰低層E室，實用面積約431方呎，為兩房間隔，以562萬元沽出，呎價約13,039元。

●荃灣朗逸峰19座高層B室，實用面積約899方呎，屬三房套連工人套間隔，獲區內客以2.125萬元承租，呎租約23.6元。

●屯門大興花園1期2座高層D室，實用面積428方呎，兩房間隔，向東南，享河景，叫價520萬元，經議價後，業主願減5萬元，買家隨即拍板以515萬元承接，呎價12,033元。

●屯門瓏門3座高層E室，實用面積495方呎，兩房間隔，叫價800萬元，新近減至776萬元沽出，呎價15,677元。

●東環6A座低層2室，實用面積642方呎，三房間隔，叫價720萬元，經買家議價後，減價20萬元，以700萬元成交，呎價10,,903元。

●元朗YOHO Town 2座中層E室，實用面積516方呎，三房間隔，去年9月開價790萬元，成交價759萬元，呎價14,709元。

●將軍澳中心3座中層A室，實用面積465方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，望市景，月初開價790萬元，買賣雙方議價後，現以772.8萬元成交，呎價16,619元。

●將軍澳清水灣半島8座高層A室，實用面積680方呎，採三房套房間隔，單位座向東南方，景觀開揚，買賣雙方議價後剛以922萬元成交，呎價13,559元。

●粉嶺花都廣場8座高層F室，實用面積413方呎，2房間隔，以543萬元沽，呎價13,148元。

●大埔嵐山6座低層F室，實用面積843方呎，3房2廳連儲物室間隔，座向西面，望山景，原開價850萬元，放盤約半年，減價17萬元或2%，最終獲用家以833萬元承接，呎價9,881元，低市價約2%。

●西貢苑A座高層B室，實用面積601方呎，3房1廳間隔，望園景，成功以708萬元易手，呎價11,780元。

●大圍名城2期盛薈2座低層SB室，實用面積958方呎，4房間隔，原開價1,458萬元，放盤3個月，減價58萬元，減幅4%，最終以1,400萬元沽出，呎價14,614元。

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