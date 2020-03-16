新冠肺炎：「股神」巴菲特女兒正自我隔離兩周

外國傳媒報道，「股神」巴菲特的女兒Susie Buffett由於面臨感染新冠肺炎病毒的風險，正自我隔離兩周。

她曾坐在一位確診案例旁兩個小時。該名確診案例才剛去過西班牙，返美後出現輕微症狀，檢驗後呈「陽性」。

現年66歲的Susie表示，自覺身體狀況良好，認為自己並未感染，並聲稱未與父親「股神」巴菲特接觸。

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