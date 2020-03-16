【藍籌業績】舜宇光學去年多賺六成　派息72.8分

期內，公司收入378.48億元，按年增加46%，主要受惠於智能手機鏡頭及車載鏡頭的業務發展良好，以及手機攝像模組的出貨量及平均銷售單價上升。其中，手機鏡頭及手機攝像模組全年出貨量分別按年增長約41.3%及27.7%；車載鏡頭全年出貨量則按年升25.4%。

公司毛利亦有所改善，期內毛利77.51億元，毛利率約20.5%，按年上升1.6個百分點。毛利率上升主要由於光學零件及光電產品的毛利率較2018年有所提升，分別為45.2%及9.3%。

另外，公司去年研發開支約22.09億元，按年升38.34%，佔全年收入約5.9%，2018年則佔約5.3%。研發開支上升是由於持續投放資金於現有產品的升級，以及新興業務相關產品的研發上升。

公司指，今年經濟仍存在許多不確定因素，且新冠肺炎在全球迅速蔓延。公司將密切關注行業發展，繼續發揮規模、技術、資源和人才優勢，以實現集團持續穩健的發展。包括提升研發及製造和成本管控能力，以強化整體競爭優勢；培育新業務增長點，如機器人視覺系統、增強現實(AR)光學顯示、空間定位與多傳感器融合等領域。

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