該年度的淨虧損預期主要是由於受到外部環境影響導致的經濟下滑，使集團零售業務受到衝擊，預期於該年度集團總體銷售收入與去年相比下滑約20%，綜合毛利減少約14%；同時集團於該年度錄得資產減值損失，包括但不限於鞋類產品存貨備抵及使用權資產，由約500萬至700萬元不等；及基於謹慎原則，根據第三方機構對本集團金融服務板塊預期估值分析，集團將對收購產生的重大商譽按適用的會計準則進行撇減，金額預期將介乎3,000萬至3,500萬元之間。

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