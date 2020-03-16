儘管市場動盪　美證交會：股市應繼續運作

新冠肺炎擴散引發市場劇烈動盪，引發交易所可能暫停交易的揣測，但美國證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)接受外媒訪問時回應稱，股市應該繼續運作，又認為雖然過去兩周市場非常波動，但市場運作良好，SEC與華爾街保持聯繫，確保金融機構有合適計劃應對。

克萊頓又表示，今天的銀行業狀態較以往強得多，並指出現時的危機是需求和供應同時受創，又對企業可能無法取得所需信貸感到憂慮。

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