維亞生物發盈喜
2020年03月16日 21:49
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維亞生物(01873)發盈喜，預期截至2019年12月31日止全年度收入將按年增加逾50%，淨利潤則按年增加逾180%，主因是創新兼雙輪驅動的服務換現金(CFS)業務與服務換股權(EFS)業務互相促進；客戶數量及合約訂單均錄得高速增長，孵化投資組合持續擴大；已孵化投資企業研發及融資取得進展，實現了部分股權退出。
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