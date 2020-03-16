新股專輯：上好佳成功闖關　傳集資逾7億元

中國零食公司上好佳通過上市聆訊，中銀國際為獨家保薦人。早前有消息指，該公司集資約1億美元(約7.8億港元)。

該公司以「Oishi」品牌，在中國及越南從事零食生產與經銷。截至2019年9月底止9個月溢利2,680.7萬美元，按年增長47.91%，收入按年上升4.39%至3.86億美元；整體毛利率為29.7%，按年增加2.4個百分點。

集資所得將用於在越南建廠、中國福建省建廠、購買生產線、開發自動化生產線，以及進一步升級生產技術。

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