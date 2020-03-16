中星集團控股發盈警
2020年03月16日 22:08
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中星集團控股(00055)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度虧損介乎約2,500萬至約3,800萬港元，2018年同期則虧損約3,800萬元，主因是持作買賣投資公平值虧損下降至約2,200萬元；若干貿易應收款項及其他金融資產減值虧損下降至約500萬元；2019年財政年度完成出售四川英華房地產收益約1,200萬元，但被2019年財政年度錄得之投資物業公平值虧損約1,800萬元所抵銷。
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