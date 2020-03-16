新冠肺炎：美實體店倒閉量恐達1.5萬家　勢掀破產潮

外國傳媒報道，美國實體零售業今年恐受疫情嚴重打擊，零售諮詢和研究公司Coresight Research創辦人兼行政總裁Deborah Weinswig預計，今年美國實體零售店的關閉速度，有望達到去年的兩倍，且預計今年受疫情影響，零售業關閉實體門市的數量恐超過1.5萬家，今年零售業申請破產的數量恐也增加。

Weinswig表示，若疫情長期持續，美國實體零售的關門規模將再擴大，且目前沒有人知道如何暫緩零售業受到的打擊。

報道指出，目前美國品牌如Nike已宣布將自周一(16日起)，關閉所有位於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，以及西歐地區所有官方門市，直至3月27日。其他零售品牌如Patagonia、蘋果公司、Urban Outfitters，以及Abercrombie＆Fitch也宣布類似關門政策，沃爾瑪和Gap則已縮短全美營業時間。

零售服務公司b8ta創辦人兼行政總裁Vibhu Norby表示，一直到本周五(20日)，美國許多商場及百貨業對於是否為疫情而暫時歇業都持保守態度，並等待當地政府的指示，因對零售業而言，在疫情下長期歇業，將造成許多企業倒閉。

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