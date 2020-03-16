【石油大戰】沙特滿意油價30美元　紐油應聲冧14%

外國傳媒報道，沙特阿拉伯最大國營油公司沙特阿美表示，對於油價每桶30美元非常滿意，雖然油價較低，但仍將受益於額外的原油供應。

其言論意味着「石油大戰」未完，加上市場憂慮全球經濟大蕭條，紐約期油短線下挫近1美元，現報每桶28.42美元，跌幅擴大至14.61%，布蘭特期油現報每桶29.65美元，為2016年以來首次跌穿30美元關口。

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