新冠肺炎：外媒警告中國首季經濟遠差過預期

美國財經媒體彭博經濟學家舒暢、曲天石和歐樂鷹撰文稱，冠狀病毒疫情導致中國經濟陷入萎縮。納入工業增加值、零售和投資破紀錄的跌幅，彭博經濟研究的臨期預測模型顯示，中國經濟首季將深陷負增長，2月份可能是最低位，即使如此，這個深淵也比最悲觀的預期還要深，而鑒於疫情正在衝擊世界其他地區，想要迅速走出深淵也會非常困難。

今年1至2月，中國工業增加值按年萎縮13.5%，創歷史新低，同時也是第一次陷入萎縮。這萎縮幅度遠大於市場預測的3%和彭博經濟研究預測的4.5%。今年1至2月，社會消費品零售總額按年下降20.5%，也是該數據歷史上首次出現萎縮。雖然相比於市場普遍預測的4%，彭博經濟研究下降8.5%的預測更為接近，但仍然不夠悲觀。投資下降24.5%，降幅高於市場普遍預測的2%以及彭博經濟研究預測的2.4%。與零售支出不同的是，延遲的投資在疫情得到遏制時應會回到正軌，這是對下半年前景感到樂觀的一個小原因。

調查失業率從2019年12月的5.2%躍升至6.2%，創2016年有數據以來最高。失業率是中國注重穩定的政策制定者關注的一個重點，而創紀錄的高讀數肯定會敲響警鐘，並推動刺激政策加快落地。

根據經濟活動數據，彭博經濟研究的臨期預測模型顯示，中國前兩個月的GDP按年增速在約-20%左右。這個數值異常之低，遠低於彭博經濟研究對首季增長1.2%的預期和-4.3%的預估下限，更是低於市場成長4%的普遍預測。

彭博經濟研究想強調的是，極端的負值屬於未知區域，因此月度經濟活動數據與季度GDP之間的歷史關係在本季度或許並不成立。如果說數據發布中有甚麼好消息的話，那就是中國備受詬病的統計人員沒有隱瞞中國問題的嚴重程度。彭博經濟研究將下調對首季和全年GDP增速的預測。

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