國電科環發盈警　料去年盈轉虧

該公司解釋，業績轉虧的主要原因包括風電產品及服務板塊的上游原材料和關鍵部件價格大幅上漲，導致風機業務的毛利下降，同時根據實際情況，增加了部分風機產品的質保費用。

國電科環續稱，由於今年1月下旬起，中國各地實施了旅行限制及其他公共衛生措施，以遏止新冠肺炎疫情蔓延，導致無法在中國進行現場作業以及其他限制，公司將於2020年3月底前發布截至2019年12月31日止年度未經審核的合併管理帳目。

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